Seit zwei Jahren verschwunden : Teuerstes Gemälde der Welt soll auf Jacht von saudischem Kronprinzen sein

Jeddah Seit gut zwei Jahren sind Kunstexperten auf der Suche nach dem teuersten Gemälde der Welt, „Salvator Mundi“ von Leonardo da Vinci. Jetzt enthüllt ein Bericht, wo das Kunstwerk sein könnte: auf der Jacht des saudischen Konrprinzen. Doch wie ist es dahin gekommen?

Das spurlos verschwundene teuerste Gemälde der Welt, Leonardo da Vincis „Salvator Mundi“, soll sich einem Bericht zufolge auf einer Luxusjacht des saudischen Kronprinzen Mohammed bin Salman befinden. Das Bild sei zunächst mitten in der Nacht auf ein Flugzeug verfrachtet und dann auf das Schiff „Serene“ gebracht worden, schreibt der Kunsthändler und Kurator Kenny Schachter in einem am Montagabend veröffentlichten Stück für die Internetseite Artnet.