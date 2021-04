„Unheimliche“ Atmosphäre : Mike Tindall spricht über Prinz Philips Beerdigung

Windsor In seinem Podcast erzählt Mike Tindall, wie er die Beerdigung unter Corona-Bedingungen erlebt hat. Der Rugby-Spieler ist mit Prinzessin Annes Tochter Zara verheiratet und damit der Stiefenkel von Prinz Philip.

Nur 30 Gäste nahmen an der Beerdigung von Prinz Philip teil. Unter ihnen auch Rugby-Spieler Mike Tindall, der durch seine Heirat mit Zara Tindall zum Stiefenkel des Verstorbenen wurde. Im Podcast „The Good, The Bad & The Rugby“ spricht er jetzt mit seinen Kollegen Alex Payne and James Haskell über die ungewöhnliche Trauerfeier, die am 17. April im kleinen Kreis der Familie stattgefunden hatte.