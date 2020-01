Auf Landsitz Sandringham : Queen bittet Königsfamilie zum Krisengipfel wegen Meghan und Harry

London Wie geht die britische Königsfamilie mit dem angekündigten Rückzug von Prinz Harry und Herzogin Meghan um? Die Queen bittet zum Krisengipfel in ihren Landsitz.

Die jüngste Entwicklung um Prinz Harry und Herzogin Meghan ist nach Medienberichten am heutigen Montag Thema einer Krisensitzung des britischen Königshauses. Queen Elizabeth II. hat mehrere Familienmitglieder zum Gespräch in ihrem Landhaus Sandringham einberufen, wie am Wochenende unter anderem die Nachrichtenagentur PA unter Berufung auf Royal-Kreise berichtet hatte.