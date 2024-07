Prinzessin Kate und König Charles wieder da Die Rückkehr der Royals

Erst am Ostersonntag zeigte er sich wieder in der Öffentlichkeit und hat sich seitdem schonend an den repräsentativen Teil seines Jobs herangetastet. Seine Ärzte geben ihm jetzt grünes Licht für mehr. In dieser Woche hat der König wieder ein volles Programm. Am Montag und Dienstag besuchte er zusammen mit Königin Camilla die Kanalinseln Jersey und Guernsey, wo er sieben Kühe als Geschenk erhielt. Am Mittwoch dann muss er einer seiner vornehmsten Pflichten nachkommen, das Parlament offiziell eröffnen und die „King‘s Speech“ halten. Die Thronrede ist freilich nicht von ihm, sondern von dem soeben ins Amt gekommenen Premierminster Keir Starmer geschrieben worden. Sie enthält das legislative Programm der neuen Labour-Regierung.