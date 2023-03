Besuch bei den Irish Guards Prinzessin „Oberst“ Kate versorgt bei Übung Schusswunden

Die Schwiegertochter von König Charles III., in eine grüne Kampfuniform gekleidet, half einem Sanitäter am Mittwoch bei der Erstversorgung einer Schusswunde. Die 41-Jährige hatte bei dem Garderegiment den Ehrentitel „Colonel of the Irish Guards“ von ihrem Ehemann, Thronfolger Prinz William, übernommen, der als Prince of Wales nun „Colonel of the Welsh Guards“ ist.