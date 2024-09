Bewegendes Video veröffentlicht Prinzessin Kate hat Chemotherapie abgeschlossen

Die 42-Jährige hatte ihre Erkrankung im März ebenfalls in einer Videobotschaft öffentlich gemacht. In den vergangenen Monaten war die künftige Königin nur selten zu sehen gewesen. Zuletzt hatte sie sich bei der Siegerehrung des Tennisturniers von Wimbledon im Juli öffentlich gezeigt. Vor Kurzem kursierten Fotos, wie sie mit Ehemann William zu einem Gottesdienst in Schottland fuhr. Das Paar hat drei Kinder.