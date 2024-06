Schwester von Charles III. Prinzessin Anne nach „Zwischenfall“ im Krankenhaus

Die britische Prinzessin Anne ist mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert worden. Die Schwester von König Charles III. habe bei einem „Zwischenfall“ auf ihrem Landsitz Gatcombe Park im Südwesten Englands am Sonntagabend „leichte Verletzungen und eine Gehirnerschütterung“ erlitten, teilte der Buckingham-Palast am Montag mit. „Ihre Königliche Hoheit bleibt vorsorglich zur Beobachtung im Southmead-Krankenhaus in Bristol und wird voraussichtlich schnell und vollständig genesen“, fügte der Palast hinzu. Charles wünsche seiner Schwester, dass sie schnell wieder fit werde, teilte der Palast mit.