Enthüllung im Fitzwilliam Museum : Prinz William und Herzogin Kate nehmen offizielles Paarporträt entgegen

Das designierte Königspaar erschien am 23. Juni 2022 in Cambridge, um ihr erstes offizielles Portät zu enthüllen. Foto: dpa/Paul Edwards

Cambridge William und Kate haben ihr erstes offizielles Paarporträt im Fitzwilliam Museum in Cambridge erhalten. Der Künstler Jamie Coreth hat verraten, was ihm bei dem Kunstwerk wichtig war. Prinz William rutschte bei der Enthüllung sofort ein erster Kommentar heraus.

Elf Jahre ist die Vermählung von Prinz William und Herzogin Kate nun her, zeitgleich erhielten die Beiden die Titel des Herzogs und der Herzogin von Cambridge . Am 23. Juni 2022 bekam das designierte Königspaar im Fitzwilliam Museum der Universität Cambridge nun ihr erstes offizielles Paarportät überreicht.

Das Kunstwerk des preisgekrönten britischen Porträtkünstlers Jamie Coreth wurde 2021 vom Cambridgeshire Royal Portrait Fund, der sich im Besitz der Cambridge Community Foundation befindet, als Geschenk an Cambridgeshire in Auftrag gegeben. Das Portät zeigt Prinz William und Herzogin Kate Arm in Arm nebeneinander stehend. Die Herzogin trägt auf dem Porträt ein smaragdgrünes Kleid, das von dem britischen Label „The Vampire's Wife“ stammt und von ihr bei einem Besuch der Guinness-Fabrik 2020 in Dublin getragen wurde. Damals kombinierte Kate schwarze Pumps zu dem Kleid, auf dem Kunstwerk trägt die Herzogin nun allerdings grüne Pumps, die mit ihrer Kristallverzierung vorne an das Hangisi-Modell vom renommierten Schuh-Designer Manolo Blahnik erinnern. Prinz William trägt auf dem Kunstwerk einen schwarzen Anzug mit blauer Krawatte.