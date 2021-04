Prinz Harry kommt ohne schwangere Meghan : Prinz Philip wird am 17. April auf Schloss Windsor beerdigt

London Bereits am kommenden Samstag findet die Trauerfeier für Prinz Philip auf Schloss Windsor statt. Wie der Buckingham-Palast am Samstag mitteilte, soll vor der Trauerfeier für den verstorbenen Ehemann von Königin Elizabeth II. eine landesweite Schweigeminute stattfinden.

Aber auch öffentlich wurde Philip am 10. April ausführlich geehrt. Am Samstagmittag wurden aus Kanonen und Gewehren im Minutentakt 41 Salutschüsse abgefeuert, unter anderem in London, Edinburgh, Cardiff und Belfast. Das australische Militär würdigte den Gemahl von Queen Elizabeth II. um 17 Uhr Ortszeit vor dem Parlament in der Hauptstadt Canberra und auch die britische Marine im ehemaligen Protektorat Oman sowie ein Ehrenregiment in Gibraltar feuerten in die Luft.