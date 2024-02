„Liebe meine Familie“ Prinz Harry äußert sich erstmals zu Besuch bei krebskrankem Vater

Prinz Harry hat sich erstmals in einem Interview zum Kurzbesuch bei seinem krebskranken Vater König Charles III. geäußert. Im US-Fernsehen wurde er gefragt, wie der Besuch für ihn emotional gewesen sei. „Ich liebe meine Familie“, antwortete Harry in einem Video, das die ABC-Sendung „Good Morning America“ am Freitag bei der Plattform X (früher Twitter) veröffentlichte. Er sei dankbar für die Tatsache, dass er in ein Flugzeug habe steigen und Zeit mit seinem Vater habe verbringen können.