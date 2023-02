Thronfolge Europas Monarchien werden weiblicher

Zahlreiche Länder in Europa haben ihre Verfassung geändert und den Vorrang männlicher Erben in der Thronfolge abgeschafft. In Dänemark sind Männer und Frauen seit 2009 in der Thronfolge gleichberechtigt, in Luxemburg wird das intern seit 2011 garantiert, und Norwegen und Belgien haben im Jahr 1991 ihre Verfassung geändert. Schweden tat dies bereits 1980. Das Vereinigte Königreich ratifizierte 2015 einen Beschluss von 2011, dass nunmehr ausschließlich die Reihenfolge der Geburt unter den Geschwistern ausschlaggebend für den Anspruch auf den Thron sein soll – und nicht das Geschlecht.