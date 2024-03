Nach Kates Bekanntmachung Krebserkrankungen im Hause Windsor ängstigen die Briten

Doch seine Ärzte haben ihm abgeraten, öffentlich aufzutreten. Das bedeutet, dass die größte Last jetzt auf den Schultern von Königin Camilla liegt. Sie wird in der Karwoche drei Termine absolvieren. Normalerweise ist der Ostersonntag ein Ereignis, an dem sich die Königsfamilie auf Schloss Windsor versammelt und zum Gottesdienst in der Sankt-Georgs-Kapelle schreitet. Ob der König sie in diesem Jahr anführt, wird als eine Möglichkeit in den Raum gestellt, aber sicher ist, dass weder William und Kate mit dabei sein werden. Charles hatte sich schon seit Langem eine „verschlankte Monarchie“ gewünscht. Doch so schlank, wie sie jetzt ist, sollte sie nicht bleiben.