Royals : 2022 wird ein großes Jahr für die Queen

Regeln Als Reaktion auf das Eindringen eines mit einer Armbrust bewaffneten Mannes auf das Gelände der königlichen Residenz Schloss Windsor will die britische Regierung die Regeln zum Besitz und Erwerb dieser Waffen verschärfen. Für Erwachsene ist die Waffe derzeit frei erhältlich. Innenministerin Priti Patel habe angeordnet, die Erkenntnisse aus dem Vorfall in die derzeit laufende Prüfung aufzunehmen, berichtete die Zeitung „Daily Telegraph“ am Dienstag.

Fall Am Morgen des 25. Dezember hatten Sicherheitskräfte einen 19-Jährigen auf dem Schlossgelände gefasst, der über die Mauer des Anwesens geklettert war. Er hatte eine Armbrust dabei. In einem Video kündigt eine maskierte Gestalt, die mit einer Armbrust hantiert, an, aus Rache für ein Massaker britischer Truppen in Indien 1919 die Königin ermorden zu wollen. ⇥(dpa)