Royale Etikette​: Als die Spice Girls mit Prinz Charles turtelten​

London Prinz William umarmt die Kapitänin der englischen Fußballnationalmannschaft nach deren Sieg bei der Frauen-EM, Michelle Obama herzt die Queen und die Spice Girls flirten mit Prinz Charles. Die royale Etikette wurde oft gebrochen. Aber ist das schlimm?

Prinz William hat es nicht leicht. Bevor sich die Nummer Drei der britischen Thronfolge mit seiner Familie in dieser Woche in den Sommerurlaub verabschiedete, musste er sich geharnischte Kritik gefallen lassen: Er habe sich bei beim Endspiel der Frauen-EM daneben benommen. Prinz William, in seiner Funktion als Präsident des englischen Fußballverbandes FA, hatte nach dem Finalsieg den Pokal überreicht und nahm dabei die Kapitänin Leah Williamson in den Arm. Das innige Herzen von Spielerinnen ginge ja gar nicht, lautete daraufhin die Reaktion von selbst ernannten Sittenwächtern: Schließlich sei doch das Äußerste, was die royale Etikette bei körperlichen Berührungen zulasse, ein Handschlag.