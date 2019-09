Royal Baby in Südafrika : Harry und Meghan bringen Archie zu Besuch bei Desmond Tutu mit

Kapstadt Erstmals seit langem haben Harry und Meghan ihren Sohn in der Öffentlichkeit präsentiert. Archie durfte beim Treffen mit dem Friedensnobelpreisträger Desmond Tutu mit dabei sein - und entzückte Eltern, Gastgeber und die Presse.

Bei einem Besuch des Friedensnobelpreisträgers Desmond Tutu (87) in Kapstadt haben der britische Prinz Harry und Herzogin Meghan erstmals seit langem ihren Sohn Archie öffentlich präsentiert. Auf dem Arm seiner Mutter strahlte der gut vier Monate alte Junge am Mittwoch vor laufenden TV-Kameras Tutu und seine Tochter Thandeka bei der Begrüßung des royalen Paars an.

Harry will an diesem Mittwoch alleine nach Angola, Botsuana und Malawi weiterreisen. Seine Frau, die Herzogin von Sussex, will bei ihrem Aufenthalt in Kapstadt das Thema Frauenrechte in den Fokus stellen, das angesichts der grassierenden Gewalt gegen Frauen die Schlagzeilen am Kap beherrscht.