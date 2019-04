Royales Baby wird erwartet : Was über den Nachwuchs von Harry und Meghan bisher bekannt ist

Was über den Nachwuchs von Harry und Meghan bisher bekannt ist

London Die Geburt des Kindes von Harry und Meghan steht kurz bevor. Viel ist über den kommenden Nachwuchs nicht bekannt. Plant die Herzogin von Sussex eine Hausgeburt?

Wie werden wir von der Geburt erfahren?

Einige Beobachter glauben, Meghan plane eine Hausgeburt, fern von den neugierigen Blicken im Krankenhaus. Queen Elizabeth II., Harrys Großmutter, bekam alle ihre Kinder zuhause, Harrys Bruder William und dessen Frau Kate, die Herzogin von Cambridge, dagegen, haben ihre Kinder in einem Krankenhaus im Zentrum Londons bekommen.

Kate war sowohl gelobt als auch verspottet worden, als sie jeweils nur Stunden nach den Geburten ihrer drei Kinder glamourös aussah und in die Kameras winkte.

An welcher Stelle wird das Kind in der Thronfolge stehen?

Das Baby wird an siebter Stelle in der Thronfolge stehen, was es sehr unwahrscheinlich macht, dass es als künftiger britischer Monarch oder als künftige britische Monarchin aufwächst.