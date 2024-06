Reichster Adliger Großbritanniens Europas begehrtester Junggeselle sagt Ja

Laut der „Sunday Times“ ist der Herzog von Westminster Grißbritanniens reichster Adliger mit einem geschätzten Vermögen von 10,13 Milliarden Pfund. Damit ist er erheblich reicher als sein Patenokel, König Charls III. mit 610 Millionen. Die „Sunday Times“ räumte aber ein, dass im Falle des Königs die Schätzungen besonders kompliziert seien. So hält die königliche Familie zahlreiche Mengen an wertvoller Kunst sowie Schmuck und - teilweise über seine Liegenschaftsverwalter Crown Estate und das Herzogtum Lancaster - große Ländereien. Die Redaktion betonte aber, diese Güter gehörten dem König nicht persönlich, daher seien sie nicht in die Aufstellung eingeflossen. Dem Herzog von Westminster gehört als Großgrundbesitzer das Grosvenor Estate mit Ländereien in England und Schottland sowie mehreren Immobilien in Londoner Nobel-Stadtteilen wie Belgravia und Mayfair.