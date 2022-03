Medienbericht : Queen will nicht zurück in den Buckingham-Palast

Queen will nicht zurück in den Buckingham-Palast

London Queen Elizabeth II. will einem Bericht der „Sunday Times“ zufolge nach ihrer rund zweijährigen Corona-Isolation auf Schloss Windsor nicht nach London zurückkehren.

Kürzlich infizierte sie sich dann doch. Zu Beginn ihrer Corona-Erkrankung hatte sie nach Angaben des Palastes „milde, erkältungsähnliche Symptome“. Später strich sie einige geplante virtuelle Termine. Die Absage eines großen Empfangs für das diplomatische Korps in London in dieser Woche wurde mit dem Krieg in der Ukraine in Verbindung gebracht. Gesundheitliche Gründe hätten jedenfalls keine Rolle gespielt, erfuhr die Deutsche Presse-Agentur aus Palastkreisen.