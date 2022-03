Gottesdienst für Prinz Philip : Queen tritt seit Monaten erstmals wieder in der Öffentlichkeit auf

Die britische Königin Elizabeth II. und Prinz Andrew treffen in der Westminster Abbey in London zu einem Gedenkgottesdienst für Prinz Philip ein. Foto: AP/Richard Pohle

London Im Oktober hatte sich Queen Elizabeth II. das letzte Mal öffentlich gezeigt. Zum Gedenkgottesdienst für ihren Mann Prinz Philip, der im vergangenen Jahr starb, erschien die 95-Jährige aber - in überraschender Begleitung.

Es war ein Bild, das schockierte. Bei der Beisetzung ihres Prinzgemahls Philip, dem Herzog von Edinburgh, im April vergangenen Jahres war die Queen ganz allein. Zusammengesunken, links vorn im Chorgestühl saß Elizabeth II., mit schwarzer Maske und schwarzem Hut. Wie so viele andere Witwen, die während der Pandemie ihren Gemahl verloren haben, verurteilten die Abstandsregeln sie zur Einsamkeit. Nur 30 Gäste waren damals in der Sankt-Georgs-Kapelle auf Schloss Windsor zugelassen. Man saß von einander getrennt, alle mussten einen Mund-Nasen-Schutz tragen.

Fast ein Jahr später konnte nun dem Prinzgemahl, der 99 Jahre alt wurde, in größerem und angemessenerem Rahmen die letzte Ehre erwiesen werden. Am Dienstag fand in der Londoner Westminster Abbey – dort, wo Philip und Elizabeth geheiratet hatten und wo der Herzog von Edinburgh der Queen bei ihrer Krönung ewige Treue schwor – ein Gedenk- und Dankgottesdienst vor gut 1800 geladenen Gästen statt. Bis rund zwei Stunden vor Beginn war nicht sicher, ob die Königin auch tatsächlich erscheinen würde. Der letzte offizielle öffentliche Termin der 95-Jährigen datiert vom Oktober letzten Jahres, seitdem hat es nur ein paar Bilder von informelleren Anlässen gegeben. Der Queen fällt das Gehen schwer. Es gibt Tage, da ist sie nicht nur auf einen Stock angewiesen, sondern kann auch mit Gehhilfe kaum mehr als ein paar Schritte weit schlurfen. Ein Auftritt im Rollstuhl kam nicht in Frage. „Sie will würdig erscheinen“, erklärte die Königshaus-Expertin Angela Levin, „und will nicht aussehen, als ob sie wirklich, wirklich alt wäre.“

Doch dieses Ereignis konnte Elizabeth sich nicht entgehen lassen. Den langen Weg vom Westtor der Westminster Abbey wollte sie sich nicht zumuten, sie nutzte einen Seiteneingang, da war der Weg nicht so weit bis zu ihrem Platz in der ersten Reihe. Im dunkelgrünen Kostüm schritt sie mit Prinz Andrew an ihrer Seite, der ihren Arm hielt. Eine überraschende Geste war das, denn Prinz Andrew musste sich im letzten Jahr aufgrund von Missbrauchsvorwürfen von royalen Pflichten zurückziehen und hat sich seitdem in der Öffentlichkeit kaum blicken lassen. Derart prominent an der Seite der Queen zu erscheinen war eine Botschaft, die Elizabeth aussenden will: Er gehört immer noch zur Familie.

Neben ihr saßen die anderen Angehörigen der Windsors, die Kinder und Enkel und auch Urenkel der Queen, weil Prinz William seine Sprösslinge George und Charlotte mitgebracht hatte. Nicht mit dabei war Prinz Harry, der im Zuge des „Megxit“ sich mit seiner Frau Meghan nach Kalifornien zurückgezogen hatte und seitdem mit seiner Familie überkreuz liegt. Dieser Nichtauftritt wird ihm von seinen Landsleuten als Respektlosigkeit der Queen gegenüber ausgelegt, er hat zurzeit keine gute Presse. Mehr als 50 Vertreter des europäischen Hochadels hatten sich eingefunden, darunter die deutsche Verwandtschaft von Prinz Philip aus den Häusern, Baden-Baden, Hessen oder Hohenlohe-Langenburg. Repräsentanten von mehr als 500 Wohltätigkeitsorganisationen, als deren Schirmherr Philip fungierte, waren ebenso geladen wie Regierungsvertreter, darunter Premierminister Boris Johnson, oder Vertreter der Streitkräfte.

„Dieser Gottesdienst“, hatte der Buckingham, Palast vorab erklärt, „wird Dank sagen für die Hingabe des Herzogs von Edinburgh an Familie, Nation und den Commonwealth“, womit man den internationalen Staatenbund ehemaliger britischer Kolonien meinte. Tatsächlich hat der Herzog in seinen 73 Jahren als Ehemann an der Seite der Queen ein Musterbeispiel an Pflicht und Verantwortung abgegeben, das fast an Selbstverleugnung grenzte. Er musste, hatte sein Enkel Prinz William unterstrichen, „eine sehr vielversprechende Karriere als Marineoffizier aufgeben, um seiner Frau zu dienen“. Anfangs war Philip damit nicht so gut zurecht gekommen, stets einen Schritt hinter seiner Frau zu gehen. „Ich bin nichts als eine verdammte Amöbe“, schimpfte er.

