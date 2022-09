Überführung nach London : Deutsche Fernsehsender übertragen Trauerzug der Queen live

London Mehrere deutsche Fernsehsender haben für Mittwoch ihr Programm geändert und wollen die Überführung des Leichnams der Queen nach London live übertragen. Es werden Hunderttausende Zuschauer in der Stadt erwartet.

An diesem Mittwoch soll in London der Sarg mit dem Leichnam von Queen Elizabeth II. vom Buckingham-Palast nach Westminster Hall im britischen Parlament überführt werden. Fernsehsender in Deutschland haben deshalb ihr Programm geändert. TV-Zuschauer können die Ereignisse nachmittags zum Beispiel bei ARD und ZDF und RTL live verfolgen. Auch die Newssender Welt, Bild und ntv planten Sonderberichterstattung.