Newsblog zum Tod der Queen : Tausende wollen in Edinburgh Abschied nehmen

Foto: AP/Scott Heppell 8 Bilder Sarg der Queen auf dem Weg von Balmoral nach Edinburgh

Liveblog Balmoral/London Tausende sind am Montag nach Edinburgh gekommen, um Abschied von der gestorbenen britischen Königin Elizabeth II. zu nehmen. Mit mehrstündigem Vorlauf sicherten sie sich Plätze an der Royal Mile durch die Altstadt, um am Nachmittag die Prozession mit dem Sarg vorbeiziehen zu sehen. Alle Infos im Liveblog.

