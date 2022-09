Newsblog zum Tod der Queen : Deutsche Fernsehsender übertragen Trauerzug für Queen Elizabeth II. live

Foto: AP/Scott Heppell 8 Bilder Sarg der Queen auf dem Weg von Balmoral nach Edinburgh

Liveblog Balmoral/London Mehrere deutsche Fernsehsender haben für Mittwoch ihr Programm geändert, es werden Hunderttausende Zuschauer in London erwartet. Und: Rund 26.000 Menschen wollten der Queen am Sarg in Edinburgh die letzte Ehre erweisen. Alle Infos im Liveblog.

