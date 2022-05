Parade, Konzerte und Straßenpartys : Das Programm zum Thronjubiläum der Queen

London Queen Elizabeth II., seit 70 Jahren Monarchin Großbritanniens, feiert ihr Thronjubiläum. Und das soll auf der Insel kräftig gefeiert werden: Mit vier Tagen Prunk und Pomp feiert die Nation diese Woche in London das Thronjubiläum der Königin. Das Programm in der Übersicht.

Queen Elizabeth II. ist die erste unter den Monarchen Englands, die ihr 70. Thronjubiläum feiern kann. Sie folgte am 6. Februar 1952 auf ihren Vater, George VI., der unerwartet früh gestorben war. Nun starten in der ersten Juni-Woche die Feierlichekiten zu Ehren der britischen Königin.

Donnerstag, 2. Juni: Die Festlichkeiten beginnen mit der traditionellen Geburtstagsparade „Trooping the Colour“, an der diesmal 1.400 Soldaten, 200 Pferde und 400 Musikanten aufmarschieren. Die Queen hat zwar im April Geburtstag; aber althergebracht findet der offizielle Geburtstag erst im Juni statt, da man sich besseres Wetter erhofft. Einige Mitglieder der königlichen Familie nehmen zu Pferde teil, andere fahren in Kutschen hinterher.

Zum Abschluss der Parade zeigt sich die Royal Family auf dem Balkon des Buckingham Palace. Der wegen Fehlverhaltens in Ungnade gefallene zweite Sohn der Queen, Prinz Andrew, wird allerdings nicht dabei sein. Ebenso wie Prinz Harry, der seine Rolle als aktives Mitglied der königlichen Familie aufgegeben hat.

Am Abend des 2. Juni werden überall Leuchtfeuer angezündet. An dieser Aktion beteiligen sich auch die 54 Länder des Commonwealth, ehemalige britische Kolonien, in deren Hauptstädten ebenfalls zu Ehren von Elizabeth II. Leuchtfeuer entzündet werden.

Freitag, 3. Juni: In der Londoner St. Paul's Cathedral findet in Anwesenheit der königlichen Familie ein nationaler Dankgottesdienst statt. Mit Lesungen aus der Bibel, Gebeten und Kirchenliedern wird gedankt für die Regierungszeit der Königin, ihren Glauben und ihren Dienst am Land.

Samstag, 3. Juni: Auf dem Gelände des Buckingham Palace findet ein großes Konzert statt. Die Band Queen wird wieder für die Queen spielen; zum Abschluss des zweieinhalbstündigen Konzerts tritt Diana Ross auf.

Sonntag, 4. Juni: In ganz Großbritannien, wie auch im Commonwealth gibt es Straßenpartys. 600 Feiern sind im gesamten Commonwealth und darüber hinaus von Südafrika bis Kanada geplant. Für Großbritannien wird erwartet, dass mehr als zehn Millionen Menschen an Straßenpartys teilnehmen. Es soll wohl versucht werden, einen Weltrekord für die längste Tafel bei diesem Fest aufzustellen.

