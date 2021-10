Auf Anraten ihrer Ärzte : Queen sagt Teilnahme an UN-Klimakonferenz ab

Nach einer ärztlich angeordneten Ruhepause gab die 95-jährige Monarchin am Dienstag wieder eine Audienz von Schloss Windsor aus. Foto: dpa/Victoria Jones

London Queen Elizabeth II. hat auf Anraten ihrer Ärzte ihre Teilnahme am UN-Klimagipfel in Schottland abgesagt. Sie wird sich stattdessen mit einer aufgezeichneten Videobotschaft an die Teilnehmer der Klimakonferenz wenden.

Die britische Königin Elizabeth II. wird auf ärztlichen Rat nicht persönlich an der Weltklimakonferenz in Glasgow teilnehmen. Die 95-Jährige habe mit Bedauern entschieden, nicht zu einem Empfang kommenden Montag in Glasgow zu reisen, teilte der Palast am Dienstag mit. „Ihre Majestät ist enttäuscht, nicht an dem Empfang teilzunehmen, wird aber in einer aufgezeichneten Video-Botschaft zu den versammelten Delegierten sprechen“, hieß es.

Die Königin hatte sich am Mittwoch vergangener Woche für „vorläufige Untersuchungen“ in ein Krankenhaus in London begeben, wie der Buckingham-Palast mitgeteilt hatte. Am Tag darauf sei sie auf Schloss Windsor zurückgekehrt. Die Queen habe nur widerwillig den Rat angenommen, sich nach anstrengenden Terminen für ein paar Tage auszuruhen. Am Dienstag empfing sie in einer virtuellen Audienz den Botschafter Südkoreas und grüßte von Schloss Windsor aus Diplomaten.

Die Königin erfreut sich einer robusten Gesundheit. Sie ist die am längsten regierende Monarchin in der Geschichte ihres Landes und bereitet sich auf ihr 70. Thronjubiläum im kommenden Jahr vor.

(lha/dpa)