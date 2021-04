Nach dem Tod von Prinz Philip : Die Queen nimmt ihren ersten Termin wahr

London Vier Tage nach dem Tod ihres Mannes Prinz Philip geht die Queen wieder ihren royalen Verpflichtungen nach. Die Königin war Gastgeberin einer Zeremonie zur Verabschiedung eines ihrer langjährigen Mitarbeiter auf Schloss Windsor.

Königin Elizabeth II. hat vier Tage nach dem Tod ihres Ehemannes Prinz Philip einen ersten öffentlichen Termin absolviert. Die 94 Jahre alte Monarchin nahm am Dienstag an der Zeremonie zur Verabschiedung eines ranghohen Beamten in den Ruhestand teil, wie aus ihrem offiziellen Terminkalender hervorging.