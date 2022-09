Newsblog zum Tod der Queen : Thronfolger William wird neuer Prince of Wales

Foto: dpa/Yui Mok 16 Bilder King Charles III. - ein Volk empfängt seinen König

Liveblog Balmoral/London Charles III. hat am Abend erstmals als König zu den Briten gesprochen. In seiner Rede bekräftigte er, sein Leben in den Dienst des Volkes stellen zu wollen. Außerdem ernannte er seinen ältesten Sohn und Thronfolger, Prinz William, zum Prince of Wales. Alle Infos im Liveblog.

