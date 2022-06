Großbritannien : So sehen Sie das Thronjubiläum der Queen live im TV

London Ab Donnerstag finden die Feierlichkeiten zum Thronjubiläum der britischen Königin Elizabeth II. statt. An vier aufeinanderfolgenden Tagen werden dann die traditionelle Geburtstagsparade, Konzerte und Stadtfeste abgehalten. Wann Sie das Jubiläum live im TV sehen können.

Die ARD zeigte am Montag, 30. Mai anlässlich des 70. Thronjubiläums in diesem Jahr bereits eine Dokuserie über die englische Königin. „Die Queen - Schicksalsjahre einer Königin“ ist der Titel der sechsteiligen Serie, die seit dem 26. Mai auch in der Online-Mediathek der ARD zu finden ist. Darin geht es um bewegende Momente im Leben von Queen Elizabeth II. (96)

Donnerstag, 2. Juni: Die Festlichkeiten beginnen mit der Geburtstagsparade „Trooping the Colour“. Dabei werden 240 Pferde, 400 Musiker und 1.200 Soldaten in einer Militärparade zu Ehre der Queen aufmarschieren. Die Parade ist für etwa zweieinhalb Stunden angesetzt. Im Anschluss überfliegen Flugzeuge der Royal Air Force den Buckingham Palast, wo sich die Queen mit der königlichen Familie auf dem Balkon versammelt. Die Geburtstagsparade „Trooping the Colour“ ist ab 11.35 Uhr im Ersten und bereits ab 10.30 Uhr in 3Sat zu sehen.