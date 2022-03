Wie gesund ist die Königin? : Queen nimmt nicht an Gottesdienst zu Commonwealth-Tag teil

London Nachdem Queen Elizabeth II. nach einer Corona-Erkrankung die Teilnahme am Gottesdienst zum Commonwealth-Tag abgesagt. Es wäre die erste Teilnahme der Queen an einer großen öffentlichen Veranstaltung seit längerem gewesen.

Queen Elizabeth II. wird nicht wie erwartet in der kommenden Woche am Gottesdienst zum Commonwealth-Tag in der Westminister Abbey teilnehmen. Das teilte der Buckingham-Palast am Freitag mit. Der Commonwealth-Tag am kommenden Montag ist in Großbritannien ein wichtiger Feiertag. Es wäre die erste Teilnahme der Queen an einer großen öffentlichen Veranstaltung seit längerem gewesen.