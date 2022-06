Nach einem weiteren Treffen am Royal Naval College in Dartmouth im Juli 1939 soll sich die damals erst 13 Jahre alte Elizabeth in Philip verliebt haben, woraufhin sie sich Briefe zu schreiben begannen. Die offizielle Bekanntgabe der Verlobung erfolgte am 9. Juli 1947.

Königin Elizabeth II. und ihr Gatte Prinz Philip, aufgenommen Anfang Januar 1954 im Buckingham Palast in London. Die Queen trägt eine Halskette, die sie von dem Nizzam von Hyderabad zur Hochzeit geschenkt bekam und ein Diadem von Königin Mary (ebenfalls ein Hochzeitsgeschenk). Ihre Ohrringe und die schleifenförmige Brosche sind mit Diamanten besetzt. Prinz Philip trägt eine Galauniform der Royal Navy.