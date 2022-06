Großbritannien : So läuft das 70. Thronjubiläum der Queen

London In Großbritannien beginnen ab dem 2. Juni 2022 die Feierlichkeiten zum 70. Thronjubiläum von Queen Elizabeth II. Alle Infos zur Übertragung und Ablauf des königlichen Events.

+++ 1. Juni 2022 +++

Zum Start wird das Thronjubiläum mit der traditionellen Geburtstagsparade „Trooping the Colour“ zelebriert. Zwar hat die Queen bereits am 21. April Geburtstag, aber aufgrund der Wetterlage wird die Geburtstagsparade stets auf das erste Juni-Wochenende verschoben. Die Queen selbst wird voraussichtlich aufgrund von gesundheitlichen Problemen zum ersten Mal aber nicht an der Parade teilnehmen können. Stattdessen soll sie von Prinz Charles , Prinzessin Anne und Enkel William vertreten werden. Ersterer sprang bereits zu einer Parlamentseröffnung für die Queen ein. Zu sehen ist die gesamte Geburtstagsparade ab 11.35 Uhr im Ersten und ab 10.30 Uhr in 3sat.

Der Freitag wird dagegen etwas ruhiger gestaltet. Als größten Programmpunkt führen die Royals den Dankesgottesdienst in der St. Paul's Cathedral in London an. Am anschließenden Pfingstwochenende wird jedoch weiter gefeiert: Auf der „Platinum Party“ am Samstag treten unter anderem Sir Elton John, Queen und Alicia Keys auf, am Sonntag geht es mit Big Lunch Straßenfesten, die im ganzen Land gefeiert werden weiter. Auch ein Festumzug mit 10.000 Musikern und Tänzern sowie große Corgi-Puppen sind dann Teil der festlichen Show.