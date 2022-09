Chronologie der Ereignisse : So lief der Todestag von Königin Elizabeth II.

So lief der Todestag von Königin Elizabeth II.

London Die britische Königin ist im Alter von 96 Jahren verstorben. Die Nachrichten haben sich an ihrem Todestag überschlagen. Doch was genau ist eigentlich wann passiert? Eine Übersicht der Ereignisse

Vor dem Buckingham-Palast in London beginnt sich eine Menschenmenge zu versammeln.

Damit wird ihr ältester Sohn Charles automatisch König. „Der König und die Königsgemahlin werden heute Abend in Balmoral bleiben und morgen nach London zurückkehren“, erklärt der Palast. Am Buckingham-Palast wird die Flagge auf halbmast gesetzt, die wartende Menge vor dem Palast schweigt, viele Menschen brechen in Tränen aus.