Beisetzung von Queen Elizabeth II. : Herzogin Meghan kämpft mit den Tränen

Als der Sarg der Queen in den Leichenwargen gehoben wurde, kamen Herzogin Meghan die Tränen. Foto: AP/Martin Meissner

London Eine Zeit lang sah es so aus, als hätten Harry und Meghan für immer mit den Royals gebrochen. Doch in der Trauer um die Queen steht das Paar an der Seite der Familie. Harry und Meghan zeigten sich am Montag ergriffen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Entgegen der Spekulationen erschienen Prinz Harry und seine Frau, Herzogin Meghan, zum Trauergottesdienst von Königin Elizabeth II. Bei der Zeremonie in der Westminster Abbey nahmen die beiden in der zweiten Reihe, direkt hinter King Charles und Queen Consort Camilla Platz.

Foto: AFP/MARCO BERTORELLO 31 Bilder Diese prominenten Gäste trauern um die Königin

Harry erschien in einem schlichten Anzug und Meghan trug ein schwarzes Kleid, über das sie ein Cape legte. Ihre Arme waren frei, wurden jedoch mit längeren Handschuhen bedeckt. Dazu kombinierte sie einen ausladenden Hut und Perlenohrringe.

Nach dem Gottesdienst in der Westminster Abbey griff Harry beim Herauslaufen nach Meghans Hand. Da die beiden ihre königlichen Titel aufgegeben haben, waren sie die einzigen, die offiziell Händchen halten durften.

Foto: AP/Phil Noble 6 Bilder So trauern die Urenkel der Queen um ihre „Granny“

Als der Sarg der Queen beim Wellington Arch in den Leichenwagen geladen wurde, fingen Medienberichten zufolge die Lippen von Herzogin Meghan an zu zittern, und ihr kamen die Tränen. Dann schauten sie und ihr Mann dabei zu, wie der Sarg der Queen nach Schloss Windsor gebracht wurde. Dort wurde sie beigesetzt.

(hf)