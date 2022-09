Staatsempfänge und Privataudienzen : Promis, Stars und Politiker - die Queen traf die wichtigsten Menschen der Welt

Düsseldorf Queen Elizabeth II. hat in ihrer 70-jährigen Regentschaft Staatshäupter, Popstars und Schauspieler getroffen. Sie hat im Wesentlichen jeden kennengelernt, der oder die wichtig war.

Die Liste der Staatsoberhäupter, Popstars und Schauspieler, die Queen Elizabeth die Hände schüttelten ist lang. Allein mit fünf Päpsten traf die Monarchin zusammen. Mit Ausnahme von Paul VI. (1963-1978) und Johannes Paul I. (1978) hatte sie mit allen Päpsten Audienzen, entweder in Rom oder in England.

14 Präsidenten amtierten während ihrer Regierungszeit in den USA. Mit Ausnahme von Präsident Lyndon B. Johnson, (1963-1969) hat sie jeden persönlich von ihnen kennengelernt. Zuletzt empfing sie den amtierenden US-Präsidenten Joe Biden und seine Frau Jill am 13. Juni 2021, als diese zum Staatsbesuch in Großbritannien waren. Popstars, Rockstars, Schauspieler erhob sie in den Ritterstand und mit Fußballern plauderte sie bei Empfängen über Sport.