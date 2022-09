Reisen, Besuche, Geld : 14 Zahlen und Fakten zu Queen Elizabeth II.

London 70 Jahre lang regierte Königin Elizabeth II. Großbritannien. In der Zeit kamen beachtliche Statistiken zusammen. Wie viele Länder besuchte die Queen?

Die britische Königin Elizabeth II. ist tot. Sie starb nach Angaben des Buckingham-Palasts am Donnerstag im Alter von 96 Jahren. Sie war die am längsten regierende Monarchin in der britischen Geschichte; sie bestieg den Thron vor 70 Jahren. Neuer König von Großbritannien ist ihr Sohn und Thronfolger Charles. Er sagte in einer Ansprache, dass der Tod seiner Mutter für ihn und die britische Königsfamilie mit großer Trauer verbunden sei.