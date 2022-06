Die Queen hat sich am 2. Juni 2022 zu ihrem 70-Jährigem Thronjubiläum fulminant feiern lassen. Zum Abschluss des ersten Festtags brachte die Queen von Schloss Windsor aus symbolisch ihr Königreich zum Leuchten. Prinz William besuchte währenddessen einen Lichterbaum. Die Bilder des Abends.

Königin Elizabeth II. zündet symbolisch am ersten Tag der Feierlichkeiten zum Platinjubiläum das Hauptjubiläumsfeuer auf Schloss Windsor an, das Teil einer Kette von mehr als 3.500 flammenden Huldigungen an ihre 70-jährige Regentschaft ist.