„Kategate“ Prinzessin Kates royales Familienfoto wird zum PR-Fiasko

Verfassungs- und Royal-Experte Craig Prescott von der Royal Holloway University of London sieht hingegen „mehr Stümperei als Verschwörung“ am Werk, wie er im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur sagt. Kate sei eine passionierte Hobbyfotografin und habe auch in der Vergangenheit immer wieder ihre Familienbilder an die Öffentlichkeit gegeben. Sie scheine sich aber bei der Bearbeitung nicht der Grenzen bewusst gewesen zu sein, die in professionellen Kreisen als akzeptabel gelten.