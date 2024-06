Nach Krebs-Diagnose Prinzessin Kate nimmt wieder öffentliche Termine wahr

Zuletzt entschuldigte sich Kate in einem Brief an das königliche Leibregiment Irish Guards dafür, dass sie die Probe zur traditionellen Geburtstagsparade des Königs verpasste. Kate trägt den Ehrentitel „Colonel of the Irish Guards“ und hätte deshalb eigentlich die Generalprobe am vergangenen Samstag abgenommen. „Ich hoffe, Sie alle bald wieder vertreten zu können“, hieß es in dem Brief. Das hatte Spekulationen geschürt, die Prinzessin werde bald wieder in der Öffentlichkeit zu sehen sein.