Seh(n)sucht nach der Prinzessin Warum der Hunger nach Kate so groß ist

So tickt die Öffentlichkeit heute nun mal, kann man sagen. Und das britische Königshaus besitzt genug PR-Berater, um mit dieser Medien-Wirklichkeit umzugehen. Prinzessin Kate nutzt das Interesse an ihrer Person sonst ja auch, um am positiven Image des Königshauses mitzuwirken mit Fotos von ihren perfekten Outfits, ihren wohlgeratenen Kindern – süße Ungezogenheiten ihres jüngsten Sohns inklusive. Kate ist auch das loyale, vornehme, britische Gegenbild zur amerikanischen Schwiegertochter Meghan Markle, die auch wegen missglückter Selbstinszenierungsversuche an Beliebtheit eingebüßt hat. Jüngst wurde bekannt, dass es ein Telefonat zwischen beiden gegeben haben soll. Vielleicht sollte auch das die krudesten Gerüchte über Prinzessin Kate einfangen. Müßig zu sagen, dass die Welt eigentlich andere Probleme hat, als den Streit zwischen zwei Königskindern und deren Anhang.