Erster öffentlicher Auftritt bestätigt Prinzessin Kate ist offiziell zurück

Am Montag war die Prinzessin erstmals wieder in der Öffentlichkeit gesehen worden. Die US-Promi-Website veröffentlichte Fotos, die Kate mit Sonnenbrille gemeinsam mit ihrer Mutter in einem Auto zeigen. Der Website zufolge wurden die Fotos in der Nähe von Schloss Windsor aufgenommen. Zuvor hatten angesichts der langen Abwesenheit der Prinzessin in den Online-Netzwerken verschiedene Verschwörungstheorien die Runde gemacht.