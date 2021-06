Prinzen treffen aufeinander : William und Harry enthüllen Statue für Prinzessin Diana

Die „Prinzessin der Herzen“ wäre am 1. Juli 60 geworden. Foto: AP/Herman Knippertz

London Am 1. Juli hätte Diana ihren 60. Geburtstag gefeiert. Ihre beiden Söhne William und Harry halten das Andenken an ihre Mutter in Ehren. Ein Statue im „Sunken Garden“ des Kensington-Palastes erinnert nun an die „Volksprinzessin“.