Royale Weihnachtsgrüße So lässig ist das Weihnachtsfoto von William und Kate

William und Kate in Jeans und Sportschuhen, die Kinder George (9), Charlotte (7), und Louis (4) in kurzen Hosen bei einem Spaziergang in der Sonne auf ihrem Landsitz. So sieht das Foto auf der neuen Weihnachtskarte des Prinzen und der Prinzessin von Wales aus. Sie gehen nebeneinander, halten sich dabei an den Händen. Alle lächeln auf dem Bild und nur William schaut als einziger nicht direkt in die Kamera.