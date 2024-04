Mit Kind zum Fußballspiel Prinz William das erste Mal seit Krebs-Nachricht von Kate in der Öffentlichkeit

Williams Frau Kate hatte am 22. März bekannt gegeben, dass sie an Krebs erkrankt sei. Ohne die Art des Krebses zu nennen, berichtete die 42-Jährige in einer Videobotschaft, eine Chemotherapie begonnen zu haben. Ihre Krebserkrankung sei nach einer schweren Unterleibsoperation entdeckt worden, die Mitte Januar stattgefunden hatte.