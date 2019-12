Britisches Königshaus : Prinz Philip ins Krankenhaus eingeliefert

London Der 98-jährige Ehemann der Queen, Prinz Philip, liegt in einer Klinik. Nach Angaben des Palastes handelt es sich um eine Vorsichtsmaßnahme.

Der Prinz wird mehrere Tage lang in einem Londoner Krankenhaus behandelt. Er werde in der Klinik King Edward VII beobachtet und therapiert, teilte der Buckingham-Palast am Freitag in London mit.