Selbst am Steuer: Britischer Prinz Philip in Autounfall verwickelt

Britischer Prinz Philip in Autounfall verwickelt

Selbst am Steuer

Sandringham Vor zwei Jahren hat sich Prinz Philip, der heute 97-jährige Mann der Queen, aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Jetzt wurde der Monarch in einen Autounfall verwickelt. Dabei saß er selbst am Steuer.

Er überstand den Unfall unverletzt. Der 97-jährige Ehemann der britischen Königin Elizabeth II. (92) habe am Donnerstagnachmittag selbst am Steuer gesessen, teilte der Buckingham-Palast in London mit.