Prinz Harry und Meghan Markle - alle Infos zur Hochzeit in England

London Im Juli 2016 verliebt, im November 2017 verlobt, am 19. Mai 2018 verheiratet. Am kommenden Samstag heiraten Meghan Markle und Prinz Harry. Wir haben die Infos zum Mitreden.

Der große Tag rückt näher: Am Samstag, 19. Mai 2018, geben sich Prinz Harry (33) und seine Verlobte Meghan Markle (36) um 12 Uhr britischer Zeit (13 Uhr in Deutschland) das Ja-Wort. In unserem Liveblog erfahren Sie alles, was Sie über die Hochzeit wissen müssen.