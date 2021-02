Royals überraschen junge Poeten : Harry und Meghan platzen in Online-Seminar

Harry und Meghan platzen in Online-Seminar

Los Angeles Unangekündigt wählten sich der Prinz und die Herzogin in eine Videokonferenz ein. Die Teilnehmenden waren überrascht und sichtlich begeistert vom Besuch der Royals. Es war der erste öffentliche Auftritt des Paares in diesem Jahr.

Als „die epischste Erfahrung“ der eigenen Geschichte beschreibt der Veranstalter „Get Lit – Word Ignite“ eine Begebenheit, die sich während eines Poesie-Seminars am vergangenen Wochenende abspielte. Denn Prinz Harry und Herzogin Meghan überraschten die Teilnehmenden mit einem spontanen Besuch. Das berichtete die Organisation auf ihren Social-Media-Accounts und teilte einen Screenshot der Videokonferenz.

Demnach seien die Royals unangekündigt und breit grinsend in das Seminar für junge Poeten geplatzt, die sich daraufhin kaum auf den Stühlen halten konnten. Harry und Meghan seien „freundlich“ und „interessiert an der Poesie“ gewesen, heißt es auf dem „Get Lit“-Instagram-Account. Sie hätten sogar ihre liebsten Zitate vorgetragen und mit den Teilnehmenden geplaudert.

In den sozialen Medien teilen die jungen Poeten ihre Eindrücke des Besuchs. „Ich kann nicht glauben, wie cool das war“, schreibt eine Teilnehmerin: „Das ist noch immer so surreal. Es ist verrückt, dass sie da saßen und uns zugehört haben.“ Eine andere schreibt, dass sie sich geehrt fühle, den Prinz und die Herzogin getroffen und mit ihnen über die Bedeutung von Poesie in der heutigen Zeit gesprochen zu haben. „Danke, für diese einmalige Möglichkeit.“