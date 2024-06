Herzog von Sussex „Sun“-Verleger wirft Prinz Harry Vernichtung von Beweisen vor

Die Anhörung am Donnerstag war Teil der Versuche des Prinzen, Großbritanniens größte Boulevardzeitungen wegen mutmaßlichen Telefon-Hackings und der Beauftragung von Privatdetektiven, die mit rechtswidrigen Maßnahmen Schmutz über ihn ausgraben sollten, zur Verantwortung zu ziehen. Harry ist einer von Dutzenden Klägern, die behaupten, dass Journalisten der News Group zwischen 1994 und 2016 ihre Privatsphäre durch weit verbreitete illegale Informationsbeschaffung verletzt hätten. Der Rechtsstreit geht auf einen Telefon-Hacking-Skandal zurück, der 2011 bei der „News of the World“ von NGN seinen Anfang genommen hatte.