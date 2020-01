Nach Rückzug aus royaler erster Reihe : Prinz Harry fliegt zum Wiedersehen mit Meghan und Archie nach Kanada

Vancouver Der Prinz macht den Abflug in Richtung Kanada. Kurz nach der Einigung mit dem britischen Königshaus über den Rückzug von Harry und seiner Frau Meghan, ist der Enkel der Queen nach Kanada aufgebrochen.

Anderthalb Wochen nach seiner überraschenden Rückzugsankündigung ist der britische Prinz Harry laut Medienberichten in Richtung Kanada abgeflogen, wo er sich mit seiner Frau Meghan und seinem kleinen Sohn Archie wiedervereinen will. Harry habe am Montagabend in London einen Flug in das westkanadische Vancouver bestiegen, berichteten britische Zeitungen.