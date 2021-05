Prinz Harry gesteht psychische Probleme : „Mental stand ich völlig neben mir“

New York In einer Serie mit US-TV-Talkerin Oprah Winfrey hat der Enkel von Queen Elizabeth, Prinz Harry, über seine schwierige Rückkehr nach Großbritannien und psychische Probleme gesprochen.

Harry erklärte, er habe in einer Therapie Bewältigungsstrategien gelernt und so seine Angst überwinden können. „Das hat es viel leichter gemacht, aber das Herz klopft immer noch“, sagte der Herzog von Sussex. In der Serie „The Me You Can't See“, die am Donnerstagabend bei Apple+ Premiere hatte, erzählt Harry, er habe vor etwa vier Jahren zum ersten Mal einen Therapeuten aufgesucht. Seine damalige Freundin und heutige Ehefrau Meghan habe ich dazu ermuntert. Sie hätten damals gestritten und ihr sei aufgefallen, dass sein Ärger unangebracht scheine.