Klage wegen Telefonhacking Prinz Harry einigt sich mit „Mirror“-Verlag

Harry ist noch in weitere Gerichtsfälle verwickelt. Darunter sind Klagen gegen die Verlage Associated Newspapers Limited („Daily Mail“, „Mail on Sunday“) und News Group Newspapers („The Sun“), die das vor Jahren eingestellte Boulevardblatt „News Of The World“ herausgegeben hatte. Dabei geht es ebenfalls um illegale Informationsbeschaffung. In einem Verfahren gegen das britische Innenministerium will Harry zudem erreichen, dass ihm und seiner Familie trotz Ausstiegs aus dem engeren Kreis der britischen Royals voller Polizeischutz gewährt wird. Harry und Ehefrau Herzogin Meghan leben seit einigen Jahren mit ihren Kindern in Kalifornien und haben ihre royalen Pflichten aufgegeben.